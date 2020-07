Politie doorzoekt woningen in onderzoek naar ddos-dienst

De politie heeft vandaag de woningen doorzocht van twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een internationale ddos-dienst. Via ddos-diensten is het mogelijk om tegen betaling ddos-aanvallen tegen bijvoorbeeld game- en webservers uit te laten voeren.

Het onderzoek van de politie startte nadat een eigenaar van een gameserver aangifte deed. Zijn server zou via de betreffende ddos-dienst zijn aangevallen. Sinds januari kwamen er daarnaast nog tientallen meldingen binnen van bedrijven en instanties. Naar aanleiding van het politieonderzoek werden vandaag de woningen doorzocht van twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dienst.

Het gaat om een 19-jarige man uit Spijkenisse en een 19-jarige man uit Winschoten. Bij de doorzoekingen heeft de politie apparatuur zoals computers en telefoons beslag genomen. De twee verdachten zullen later worden gehoord. Het politieonderzoek loopt nog.

Het komt voor dat bedrijven via ddos-aanvallen worden afgeperst. Als het bedrijf niet betaalt wordt de website via een ddos-aanval platgelegd. De politie adviseert echter niet te betalen. "Geef de cybercriminelen geen geld; dit lijkt misschien een snelle oplossing om uw site weer bereikbaar te maken, maar u loopt het risico dat u niet meer van ze afkomt. Bovendien houdt u zo een crimineel netwerk en systeem in stand."