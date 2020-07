Tweede Kamer stelt vragen over ontwikkeling van Infectieradar

De Infectieradar van het RIVM blijft de gemoederen in de Tweede Kamer bezighouden. Opnieuw zijn er over de website Kamervragen aan minister De Jonge van Volksgezondheid gesteld. Begin juni bleek het door een kwetsbaarheid mogelijk te zijn om vragenformulieren te bekijken die door deelnemers waren ingevuld om aan Infectieradar deel te nemen.

Deze invulde formulieren met allerlei persoonlijke en medische informatie waren, door alleen het aanpassen van een getal in de adresbalk van de browser, voor derden toegankelijk. Na ontdekking van de kwetsbaarheid werd de website uit de lucht gehaald en kondigde De Jonge aan dat er een geheel nieuwe Infectieradar werd ontwikkeld. Ook stelde de minister dat de ontwikkelaar van het vragenformulier van het beveiligingslek afwist. Iets wat later niet bleek te kloppen.

Begin deze maand liet het RIVM weten dat het hoopt Infectieradar in september weer operationeel te hebben. D66 en de VVD hebben De Jonge nu Kamervragen gesteld over de ontwikkeling van de website. Zo moet de minister laten weten met welk softwarebedrijf er nu wordt gewerkt, of er verschillende partijen zijn benaderd en hoeveel de ontwikkeling van de website heeft gekost.

Verder moet De Jonge duidelijk maken of hij van plan is om met bestaande systemen te gaan samenwerken. Eerder stelde de minister dat het niet mogelijk bleek om met de Grote Griepmeting samen te werken. "Is er naar aanleiding van het feit dat de website opnieuw wordt opgebouwd nog contact geweest met de ontwikkelaars GGM? Waarom heeft dit niet tot verdere samenwerking geleid?", vragen D66-Kamerlid Diertens en VVD-Kamerlid Veldman.

Als laatste moet De Jonge laten weten wanneer Infectieradar weer volledig betrouwbaar operationeel zal zijn. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.