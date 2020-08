Google investeert 450 miljoen dollar in woningbeveiliger ADT

Google gaat in de Amerikaanse woningbeveiliger ADT 450 miljoen dollar investeren, zo heeft het techbedrijf vandaag bekendgemaakt. De investering is onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst met ADT. Het bedrijf installeert alarm- en beveiligingssystemen in woningen.

ADT zal nu de Nest-apparaten van Google aan klanten gaan aanbieden, zoals Nest-camera's en de Nest Hub Max, die allemaal worden aangestuurd door de Google Assistant. Google gaat naar eigen zeggen de informatie die de Nest-apparaten verzamelen analyseren om zo de beveiligingsmonitoring door ADT te verbeteren. Dit moet tot minder valse alarmen bij gebruikers leiden en voor een betere detectie van incidenten zorgen.

ADT-klanten zullen ook toegang tot Nest Aware krijgen, een dienst die mensen informeert over gebeurtenissen in hun woning. Het beveiligingsbedrijf verwacht dit jaar al te beginnen met het aanbieden van de Google-producten aan klanten, waarbij de integratie volgend jaar wordt uitgebreid.

In mei kwam ADT nog in het nieuws omdat een medewerker van het beveiligingsbedrijf klanten jarenlang via hun eigen beveiligingscamera's had bespioneerd.