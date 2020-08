Canon meldt verlies foto's en video's gebruikers cloudopslagdienst

Canon heeft gebruikers gewaarschuwd dat sommige foto's en video's die ze bij de nieuwe cloudopslagdienst van de cameragigant hadden opgeslagen verloren zijn gegaan. Het gaat om image.canon, het nieuwe cameracloudplatform van het bedrijf dat eerder dit jaar werd gelanceerd. Eigenaren van verschillende fotocamera's kunnen automatisch hun foto's naar dit platform uploaden. Daar worden ze vervolgens dertig dagen bewaard.

Daarnaast biedt image.canon tien gigabyte aan langetermijnopslag. Op 30 juli ging de website opeens offline en kregen gebruikers alleen de melding te zien dat de dienst niet beschikbaar was. Canon meldt nu dat het op 30 juli een probleem met de cloudopslagdienst ontdekte. Om het probleem te onderzoeken werd besloten de mobiele applicatie van image.canon en de webdienst tijdelijk uit te schakelen. Het onderzoek wees uit dat "sommige" van de video's en foto's die gebruikers voor 16 juni 2020 bij het platform hadden opgeslagen verloren zijn gegaan. Thumbnails van deze bestanden zijn nog wel beschikbaar.

Volgens Canon zijn er geen foto's of video's van gebruikers gelekt. Website Bleeping Computer meldde gisterenavond dat Canon door een aanval met de Maze-ransomware is getroffen. De aanvallers claimen daarbij tien terabyte aan data te hebben gestolen. De ransomware-infectie en het datalek zijn echter nog niet bevestigd. Canon stelt in een verklaring dat het een onderzoek naar de situatie heeft ingesteld. Image.canon is inmiddels weer operationeel en het probleem waardoor de foto's en video's verloren gingen is verholpen.