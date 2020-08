Zoom-hoorzitting van verdachte achter Twitter-aanval verstoord

Een Zoom-hoorzitting van de 17-jarige verdachte achter de recente Twitter-aanval is gisteren door meerdere personen verstoord en voortijdig afgebroken. De tiener is volgens de openbaar aanklager verantwoordelijk voor de aanval waarbij geverifieerde Twitteraccounts van prominenten en bedrijven werden overgenomen en gebruikt voor een bitcoinscam. De 17-jarige pleit onschuldig te zijn.

Gisteren moest de tiener zich voor het eerst voor de rechter verantwoorden. Dit gebeurde via Zoom. De meeting was echter niet beveiligd met een wachtwoord en de tijd en het Zoom ID-nummer waren via openbare documenten te achterhalen. Deelnemers aan de Zoom-hoorzitting stonden standaard op stil, maar konden zelf hun microfoon inschakelen, meldt it-journalist Brian Krebs.

Daarnaast was de Zoom-meeting zo ingesteld dat iedereen het scherm kon overnemen. Hier werd dan ook door verschillende personen die zich voordeden als journalisten van de BBC en CNN misbruik gemaakt. Zo werd er muziek afgespeeld en een pornovideo getoond, meldt Vice Magazine. Daarop werd de hoorzitting voortijdig afgebroken.

De rechter liet later weten dat hij de volgende Zoom-hoorzitting via een wachtwoord zal beveiligen. De tiener is in totaal dertig vergrijpen ten laste gelegd, waaronder identiteitsdiefstal, "hacking" en verschillende vormen van fraude. The New York Times publiceerde afgelopen zondag een achtergrondverhaal over de jongen, die ook betrokken zou zijn geweest bij het stelen van bitcoins via sim-swapping.