VS wil onbetrouwbare Chinese apps uit Amerikaanse appstores

De Amerikaanse overheid wil dat onbetrouwbare Chinese apps uit Amerikaanse appstores worden verwijderd. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekendgemaakt. In april kondigde Pompeo al het "Clean Path" initiatief aan, naar eigen zeggen om de data van Amerikaanse burgers uit handen van onbetrouwbare leveranciers te houden.

Het "Clean Network" programma is onderdeel van dit initiatief en moet vitale telecom, clouddiensten, apps en 5G-technologieën tegen "kwaadwillende actoren" beschermen door alleen betrouwbare leveranciers toe te staan. Het programma is nu verder door de VS uitgebreid met vijf onderwerpen: Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud en Clean Cable.

Zo mogen onbetrouwbare Chinese netwerkaanbieders niet verbonden zijn met Amerikaanse telecombedrijven. "Zulke bedrijven vormen een bedreiging voor de Amerikaanse staatsveiligheid en zouden geen internationale telecomdiensten van en naar de VS moeten leveren", aldus de aankondiging van het nieuwe plan. Verder wil Pompeo via Clean Store niet-vertrouwde Chinese apps uit Amerikaanse appstores hebben. "Met moederbedrijven in China zijn apps zoals TikTok, WeChat en andere een aanzienlijke dreiging voor de persoonlijke data van Amerikaanse burgers", aldus de minister tijdens een persconferentie.

In de aankondiging van de nieuwe initiatieven wordt gesteld dat Chinese apps een bedreiging voor de privacy vormen en virussen, propaganda en desinformatie verspreiden. "De meest gevoelige persoonlijke en zakelijke informatie van Amerikanen moet op hun telefoon zijn beschermd tegen misbruik en diefstal voor profijt van de Chinese communistische partij."

Met Clean Apps moet worden voorkomen dat onbetrouwbare smartphonefabrikanten betrouwbare apps van derde partijen via hun eigen appstores aanbieden. Als het aan Pompeo ligt verwijderen Amerikaanse en buitenlandse bedrijven hun apps uit deze appstores. Verder moet "Clean Cloud" voorkomen dat gevoelige persoonlijke en zakelijke gegevens worden verwerkt via cloudsystemen die voor Chinese bedrijven toegankelijk zijn. Als laatste wil de VS met "Clean Cable" de ondergrondse kabels beschermen. Tijdens de persconferentie riep Pompeo alle "vrijheidslievende" landen en bedrijven op om met het programma mee te doen.