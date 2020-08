Intel onderzoekt lek van 20 gigabyte aan vertrouwelijke data

Intel heeft een onderzoek ingesteld naar een lek van twintig gigabyte aan vertrouwelijke data, maar stelt dat er geen sprake van een inbraak op het eigen netwerk is geweest. Eerder deze avond deelde de Zwitserse it-consultant Tillie Kottmann een link naar een grote hoeveelheid broncode, schema's, specificaties, roadmaps en documenten van verschillende Intel-processoren en chipsets.

Volgens Kottmann had hij de twintig gigabyte aan data gekregen van iemand die eerder dit jaar bij Intel had ingebroken. Het gaat om documenten die nooit ergens anders zijn gepubliceerd en als vertrouwelijk of geheim zijn geclassificeerd, zo stelt de Zwitser verder. Ook laat de it-consultant weten dat er binnenkort meer details openbaar zullen worden gemaakt.

Volgens Intel is er geen sprake van een inbraak. "We onderzoeken de situatie, maar er lijkt geen sprake van een netwerkinbraak te zijn", zo laat een woordvoerder tegenover The Register weten. De informatie zou afkomstig zijn van het Intel Resource and Design Center, dat informatie voor klanten, partners en andere externe partijen bevat. Om toegang tot deze data te krijgen moeten gebruikers zich eerst registeren. Intel denkt dat een persoon de data van het Intel Resource and Design Center heeft gedownload om die vervolgens te delen.