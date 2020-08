Belgische overheid ziet aantal doorgestuurde phishingmails verdubbelen

Het aantal phishingmails dat Belgische internetgebruikers naar de Belgische overheid doorstuurden is dit jaar verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt CD&V-Kamerlid Steven Matheï in een blogpost. Matheï baseert zich op cijfers die de Belgische premier Wilmès hem verstrekte na een parlementaire vraag.

Doorgestuurde phishingmails worden door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) automatisch gecontroleerd. Verdachte url's in deze e-mails worden weer doorgestuurd naar Google SafeBrowsing en Microsoft SmartScreen. Browsers maken van deze informatie gebruik om bezoekers te waarschuwen voor malafide websites. Ook kan het CCB de verdachte url laten blokkeren.

Het CCB ontving in 2018 in totaal 648.000 berichten. Een jaar later was dit opgelopen tot 1,7 miljoen. Dit jaar staat de teller al op 1,2 miljoen. "Een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar", aldus Steven Matheï. Naar aanleiding van de doorgestuurde phishingmails werden dit jaar al meer dan achthonderd url's geblokkeerd.