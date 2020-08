Bits of Freedom wil nieuwe wetgeving voor registratieplicht horeca

Er moet nieuwe wetgeving komen voor de registratieplicht die vanaf vandaag voor de horeca geldt, zodat duidelijk wordt waarvoor gegevens mogen worden gebruikt en hoelang die bewaard blijven. Daarvoor pleit digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Restaurants, cafés en andere horecagelegenheden zijn vanaf nu verplicht om klanten hun naam en contactgegevens te vragen. Die worden vervolgens voor eventueel bron- en contactonderzoek bewaard. Klanten zijn niet verplicht om deze gegevens te geven. "Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens", aldus de overheid.

Volgens Bits of Freedom staat of valt de registratieplicht bij vertrouwen en is het daarom belangrijk dat burgers en horeca weten waar ze aan toe zijn. Dit zou via een nieuwe wet moeten worden geregeld. "In die wet zou je bijvoorbeeld moeten vastleggen waarvoor de gegevens wel en niet gebruikt mogen worden en hoe lang ze mogen worden bewaard. Dat schept niet alleen duidelijkheid voor bezoekers van de horeca, maar ook voor de ondernemer", zegt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom.

Ook moet de overheid nadenken over hoe de plicht het best in de praktijk kan worden gebracht. In België zijn horecabezoekers verplicht om hun gegevens af te staan. Daar is het zo dat één persoon per gezelschap zijn e-mailadres of telefoonnummer op een formulier invult. Het formulier gaat een envelop in en wordt na twee weken weggegooid (pdf). "Door een papieren administratie verklein je de kans dat deze gevoelige gegevens ergens terecht komen waar je ze niet hebben wilt", aldus Austin.

Daarnaast moeten horecabezoekers over hun rechten worden geïnformeerd. "Het is een verplichting dat je verteld wordt wat precies je rechten zijn. Dat gebeurt nu in Nederland niet", laat de burgerrechtenbeweging aan RTL Nieuws weten. Koninklijke Horeca Nederland meldde vorige week dat contactgegevens van gasten 14 dagen worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek.