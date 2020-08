Grote Amerikaanse universiteit meldt diefstal van creditcarddata uit webshop

De Michigan State University, één van de grootste universiteiten in de Verenigde Staten, is getroffen door een datalek nadat aanvallers creditcardgegevens uit de webshop wisten te stelen. Volgens de universiteit konden de aanvallers door een beveiligingslek in de webshop kwaadaardige code toevoegen.

De code onderschepte persoons- en creditcardgegevens die klanten tijdens het afrekenen invulden. Op deze manier werden van 19 oktober vorig jaar tot 26 juni dit jaar creditcardgegevens gestolen. Na ontdekking van de aanval werd het beveiligingslek verholpen en stelde de universiteit een onderzoek in. Daaruit bleek dat de aanvallers van zo'n 2600 klanten de namen, adresgegevens en creditcardnummers hebben buitgemaakt.

De universiteit zal alle getroffen klanten waarschuwen. Daarnaast zullen de beheerders van de webshop naast de al verplichte training ook een "geavanceerde training" moeten ondergaan om ervoor te zorgen dat ze zich aan alle beveiligingsmaatregelen houden. Details over het beveiligingslek in kwestie zijn niet gegeven.

De Michigan State University werd in mei nog getroffen door de NetWalker-ransomware, waarbij de aanvallers ook allerlei data van de universiteit buitmaakten. De universiteit besloot het losgeld dat de aanvallers vroegen niet te betalen.