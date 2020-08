Verlopen certificaat zorgde voor onjuiste coronacijfers in Californië

Een verlopen certificaat en een serverprobleem heeft voor onjuiste coronacijfers in de Amerikaanse staat Californië gezorgd, zo heeft Mark Ghaly, hoofd van het Californische ministerie van gezondheidszorg, bekendgemaakt. Eén van de grootste commerciële laboratoria die mensen op corona test kon vijf dagen lang geen testresultaten versturen omdat de staat was vergeten een certificaat te verlengen. Inmiddels is het certificaat vernieuwd.

Daarnaast was er een ander probleem met de California Reportable Disease Information Exchange, die alle coronacijfers verzamelt. Door een serverprobleem dat zich eind juli voordeed kon de staat geen testuitslagen van laboratoria ontvangen. Er werd een tijdelijke workaround geïmplementeerd om de data toch binnen te krijgen. De workaround had tijdelijk moeten zijn, maar werd niet uitgeschakeld.

Door de problemen met het systeem ontstond er een backlog met 250.000 tot 300.000 records die nog moesten worden verwerkt. Volgens Ghaly heeft het dataprobleem voor een onjuiste telling van het aantal bevestigde gevallen en infectiepercentage gezorgd, wat belangrijke cijfers zijn voor de reactie van de staat op de uitbraak. Daarnaast zorgde het probleem ervoor dat er geen bron- en contactonderzoek kon worden uitgevoerd bij personen die positief waren getest.

Voordat de Californische overheid de problemen met het systeem bekendmaakte had gouverneur Gavin Newsom tijdens een persconferentie laten weten dat het aantal infecties die week met 21 procent was afgenomen. De Los Angeles Times meldt dat staatsfunctionarissen al voor de persconferentie van de gouverneur op de hoogte waren van een probleem met de testuitslagen in het datasysteem. Dat de omvang van de backlog pas later bij hem duidelijk werd wijt Ghaly aan communicatieproblemen.