Mozilla verlengt contract met Google over zoekmachine Firefox

Mozilla heeft de zoekmachine-overeenkomst met Google verlengd, wat inhoudt dat Googles zoekmachine bij veel Firefoxgebruikers als standaard wordt ingesteld. Dat laat de browserontwikkelaar tegenover zakenblad Forbes weten. De huidige overeenkomst met Google werd in 2017 gesloten en zou later dit jaar verlopen. Mozilla is voor een groot deel van de inkomsten van dergelijke overeenkomsten afhankelijk.

In 2011 betaalde Google bijna 1 miljard dollar aan Mozilla om de standaardzoekmachine in Firefox te zijn. Drie jaar later besloot Mozilla, mede vanwege de positie van Google, in zee te gaan met Yahoo. "Een handvol organisaties controleert hoe we zoeken, hoe we berichten naar elkaar sturen en hoe we onze data opslaan en benaderen. Dit bedreigt de belofte van het web als een open en vertrouwd hulpmiddel voor de gehele mensheid", liet Mark Surman, directeur van de Mozilla Foundation, destijds weten.

Het contract met Yahoo was voor een periode van vijf jaar bedoeld, maar in 2017 besloot Mozilla de overeenkomst op te zeggen en ging weer in zee met Google. Het contract is nu verlengd, aldus een woordvoerder van Mozilla tegenover Forbes. Eerder deze week werd bekend dat Mozilla vanwege de economische omstandigheden een kwart van het personeel ontslaat.