Amerikaan veroordeeld tot 57 maanden cel voor inbraak op bedrijfsnetwerk

Een 31-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden voor het inbreken op het netwerk van een techbedrijf uit New York. Daarnaast moet hij een boete van 15.000 dollar en een schadevergoeding van 21.000 dollar betalen.

De man werkte samen met een handlanger die bij het New Yorkse techbedrijf werkte. De twee maakten op het netwerk meerdere ongeautoriseerde beheerderaccounts aan, waarmee ze toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie kregen, waaronder e-mails van de directie, persoonlijke bestanden en financiële dossiers. Het bedrijf ontdekte de ongeautoriseerde beheerderaccounts en verwijderde die.

Met behulp van de handlanger wist de Amerikaan weer toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen en stal daar vertrouwelijke bedrijfsdocumenten. Tevens wist hij de beveiligingsmaatregelen van het bedrijf te omzeilen en maakte op illegale wijze gebruik van de inloggegevens van twee bedrijfsmedewerkers in het buitenland, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De handlanger van de man, die in augustus 2018 schuld bekend, werd begin dit jaar veroordeeld tot de tijd die in voorarrest was doorgebracht.