Wetenschapper: logica achter corona-app klopt voor geen meter

De logica achter corona-apps die mensen waarschuwen wanneer ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt klopt voor geen meter, zo stelt universitair docent en datawetenschapper Kimon Drakopoulos. In plaats daarvan zouden deze apps ook real-time data over locaties en activiteiten aan de autoriteiten moeten doorgeven.

Drakopoulos is verbonden aan de USC Marshall School of Business van de Universiteit van South California. Daarnaast werkt hij met de Griekse overheid aan een project waarbij real-time data wordt gecombineerd met machine learning om risicovolle toeristen te identificeren en coronatests gericht in te zetten.

Volgens de datawetenschapper is het belangrijk om personen te waarschuwen die aan het coronavirus zijn blootgesteld, maar ligt de werkelijke waarde van corona-apps in de real-time data die ze beslissingsmakers over het gedrag van mensen kunnen geven. Zo wordt het grotere geheel duidelijk en kunnen beleidsmakers zien waar en wanneer de infecties zich voordoen.

"We willen niet alleen een app die ons dagen later vertelt dat we iemand met corona zijn tegengekomen. We willen weten hoeveel mensen we dagelijks tegenkomen en wie het virus kan hebben. Dat ene datapunt, de gemiddelde dagelijks interactie die iemand heeft, met iedereen, niet alleen de mensen die positief zijn getest, helpt onze leiders om beter beslissingen te nemen", aldus Drakopoulos in een column voor Wired.

Locaties waar veel besmettingen voorkomen kunnen zo bijvoorbeeld worden gesloten, terwijl plekken met minder infecties open blijven. Ook maakt de data het mogelijk om lockdowns gerichter in te zetten, zo stelt de wetenschapper. "Door de data op deze manier te gebruiken wordt één van de grootste problemen met corona-apps vermeden, namelijk dat niet veel mensen ze gebruiken", gaat Drakopoulos verder.

Om effectief te zijn moeten veel mensen een corona-app installeren. Zelfs met een klein aantal installaties kan informatie over de interactie van personen echter handig voor beleidsmakers zijn, stelt de wetenschapper. Hij is nu bezig met een dergelijk experiment in Griekenland waarbij real-time data wordt gebruikt om coronatests en andere middelen gerichter in te zetten.

Volgens Drakopoulos is de privacy bij een dergelijke dataverzameling geborgd, aangezien het om geaggregeerde data van een grote groep mensen gaat. Het is niet nodig om individueel identificeerbare informatie over specifieke personen of locaties te verzamelen. "We kunnen de privacy van mensen beschermen als deze apps goed worden ontworpen en gebruikt", laat de wetenschapper weten. "Betere data zorgt ervoor dat we niet zonder zicht hoeven te varen en onze respons in real-time kunnen aanpassen als de dreiging zich ontwikkelt, waarbij er een middenweg wordt gevonden die effectiever is en minder schade aan de economie aanricht."