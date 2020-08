Microsoft adviseert organisaties om https bij WSUS te gebruiken

Organisaties die van Windows Server Update Services (WSUS) gebruikmaken om de computers in hun netwerk te updaten doen er verstandig aan om https in te stellen, zo adviseert Microsoft. Met WSUS hebben organisaties meer controle over de updates die ze binnen hun netwerk uitrollen.

WSUS downloadt de updates bij Microsoft en distribueert ze vervolgens onder computers op het netwerk. Het is een integraal onderdeel van Windows Server. "Op een moment dat malware-aanvallen in allerlei sectoren aan het toenemen zijn, kan het configureren van WSUS met https de mogelijkheid van een potentiële aanvaller verder beperken om een client op afstand te compromitteren en rechten te verhogen", zegt Microsofts Michael Cureton.

Microsoft raadt dan ook aan om https voor WSUS te configureren, aangezien dit voor een hoger beveiligingsniveau zorgt. Hiervoor moeten organisaties wel eerst een tls-certificaat regelen. Vervolgens wordt in dit document het instellen van https uitgelegd. Cureton merkt op dat het instellen van https voor een klein prestatieverlies van de server kan zorgen.