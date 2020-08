ING en Ahold Delhaize komen met nieuwe digitale betaalpas

Pinbetalingen lopen via een betaalprovider. Die krijgt de rekeningnummers te zien, de winkelier niet. De winkelier krijgt aan het eind van de dag per bank een totaalbedrag overgeboekt van de pinbetalingen van rekeninghouders van die bank.



Mijn eerste gedachte is dat hier een probleem wordt opgelost dat al lang en breed opgelost is. Maar bij nader inzien is het toch niet een andere manier om hetzelfde te bereiken. Bij de huidige oplossing kan de winkelier verschillende betalingen niet met elkaar in verband brengen, met wat hier wordt ingevoerd kan dat, dankzij het klanttoken, wel.