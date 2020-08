De Jonge komt met spoedwet voor landelijke uitrol CoronaMelder

Minister De Jonge van Volksgezondheid is voor de landelijke uitrol van CoronaMelder bezig met een spoedwet, zo heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De wet moet voor de "benodigde wettelijke grondslag" zorgen om de app te kunnen gebruiken. Eerder had de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat er voor de inzet van CoronaMelder een aparte wet moet komen.

"Hoewel dit standpunt van de AP vatbaar is voor discussie, wil ik de explicitering van de wettelijke grondslag regelen voorafgaand aan de landelijke introductie", schrijft De Jonge. "Gezien het toenemende aantal besmettingen en de bijdrage die CoronaMelder kan leveren bij het beheersen van de verspreiding van het virus, ben ik een spoedwetprocedure gestart om de benodigde wettelijke grondslag te realiseren voor de beoogde invoeringsdatum van 1 september dan wel zo snel mogelijk daarna."

Ip-adres

Via CoronaMelder kunnen gebruikers aangeven dat ze met corona zijn besmet. Hiervoor moet de patiënt in kwestie een code naar een centrale server versturen. Hierbij zal ook het ip-adres van de patiënt tijdelijk worden opgeslagen. Dit zal echter los van de andere gegevens gebeuren. "Het ip-adres wordt enkel bewaard voor beveiligingsdoeleinden en na maximaal 7 dagen vernietigd", voegt De Jonge toe.

Detectie van contacten

In de brief gaat de minister ook in op de detectie van contacten. Volgens De Jonge wordt tussen de 70 en 75 procent van de contacten binnen anderhalve meter door CoronaMelder gevonden en gesignaleerd. Dit heeft te maken met de werking van bluetooth. "CoronaMelder vult het bestaande bron- en contactonderzoek aan en waarschuwt dus al automatisch ongeveer 75 procent van de risicovolle contacten. In overleg met alle landen die een dergelijke app introduceren en met Apple en Google zijn aanpassingen doorgevoerd om dit te verbeteren", merkt De Jonge op.

Apple en Google

Gisterenavond liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat de privacy rond CoronaMelder niet is gewaarborgd. Dit komt mede door het Google Apple Exposure Notification framework. Dit is de software die de techbedrijven aan hun mobiele besturingssystemen hebben toegevoegd en door CoronaMelder wordt gebruikt. Het framework zorgt voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het niet duidelijk is of de techbedrijven via de combinatie van het framework en het besturingssysteem gegevens van gebruikers in handen krijgen en wat daarmee gebeurt. "De overheid moet duidelijke afspraken maken met Google en Apple, voordat ze de app in gebruik neemt. En de AP moeten kunnen controleren of dit goed geregeld is. Dat is nu niet het geval", liet AP-voorzitter Aleid Wolfsen weten.

Daarover zegt De Jonge dat Apple en Google de afgelopen weken hun broncode hebben vrij gegeven. De Europese Commissie laat namens de lidstaten deze broncode onderzoeken. "Daarnaast geeft het vrijgeven van de broncode de zogenaamde 'community' van vrijwilligers de gelegenheid om de broncode te toetsen en waar nodig voorstellen te doen voor verbetering. Daarnaast wordt voortdurend op nationaal en Europees niveau overleg gevoerd met Apple en Google om de werking van de app én de waarborgen voor de privacy te borgen", aldus de minister.