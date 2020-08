Bluetoothgroep wil contactonderzoek via wearables mogelijk maken

Op dit moment werken de meeste corona-apps alleen met smartphones, maar als het aan de Bluetooth Special Interest Group (SIG) ligt kunnen straks ook allerlei wearables voor contactonderzoek worden ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om smartwatches fitnesstrackers of bluetooth-armbanden voor kinderen en ouderen. Op deze manier kan ook van groepen waar het smartphonegebruik laag is worden bijgehouden met wie ze contact hebben gehad.

De Bluetooth Special Interest Group (SIG) werkt nu aan een specificatie die ervoor moet zorgen dat bestaande contactonderzoekssystemen voor smartphones, zoals die van Apple en Google, straks ook met wearables werken. Ergens in de komende maanden moet er een eerste voorlopige versie van de specificatie verschijnen. De Bluetooth SIG telt meer dan 35.000 aangesloten bedrijven, waarvan er meer dan 130 zijn betrokken met het toevoegen van de mogelijkheid voor contactonderzoek aan wearables.

In juni kwam de Singaporese overheid nog met een corona-wearable. Een bluetooth-apparaatje speciaal gericht op ouderen zonder smartphone. De wearable is compatibel met de corona-app van de Singaporese overheid en houdt contacten in de buurt bij. Contactdata wordt versleuteld op het apparaatje opgeslagen en na 25 dagen verwijderd. In het geval van een besmetting zullen de autoriteiten de data op het toestel uitlezen en voor contactonderzoek gebruiken.