Boodschappenbezorger Instacart meldt datalek met 2100 klanten

Boodschappenbezorger Instacart heeft ruim 2100 klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat supportmedewerkers ten onrechte hun profielen bekeken. Het ging om personeel van een derde partij die de klantondersteuning voor Instacart verzorgt.

Twee medewerkers van dit niet nader genoemde bedrijf bleken in de profielen van klanten te grasduinen. Zo werden van 2180 klanten naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijsnummer en een foto van een kopie van het rijbewijs bekeken. De gegevens zijn niet gedownload, aldus Instacart in een verklaring.

Naar aanleiding van het incident heeft Instacart verschillende maatregelen getroffen. Zo zullen de twee betreffende supportmedewerkers niet meer voor de boodschappenbezorger werken. Daarnaast is de samenwerking met de betreffende third-party klantsupportlocatie tijdelijk opgeschort. Instacart zal de getroffen klanten per e-mail inlichten.

Via Instacart kunnen gebruikers in Canada en de Verenigde Staten bij allerlei supermarkten boodschappen bestellen, die vervolgens thuis worden bezorgd. Het bedrijf is in 5500 steden actief en werd afgelopen juni tijdens een investeringsronde op 13,7 miljard dollar gewaardeerd.