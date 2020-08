Back-updienst Backblaze ziet minder uitval van Seagate harde schijven

Sinds 2013 houdt back-updienst Backblaze bij hoeveel procent van de harde schijven die het gebruikt uitvalt, en sinds de metingen begonnen heeft fabrikant Seagate niet zo goed gepresteerd als het afgelopen kwartaal. Over de gehele linie nam het aantal defecte schijven echter af en fabrikant HGST kent nog altijd de minste uitval. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal.

De cijfers zijn gebaseerd op zo'n 140.000 schijven die Backblaze het tweede kwartaal in gebruik had. Vanwege het grote aantal schijven zijn er bepaalde trends zichtbaar als het om merken en modellen gaat. Backblaze werkt met schijven van HGST, Seagate en Toshiba en alle drie de fabrikanten kennen sinds het derde kwartaal van 2017 een dalende lijn als het om uitval gaat.

Als het puur om de uitval dit kwartaal gaat kwam Seagate op 0,90 procent uit, het laagste percentage sinds de metingen in 2013 begonnen. HGST deed het met een uitvalspercentage van 0,43 procent echter een stuk beter. In het tweede kwartaal raakte net iets meer dan één procent van de Toshiba-schijven defect.

Naast de kwartaalcijfers verzamelt Backblaze ook cumulatieve data, waarbij de cijfers over een bepaalde periode worden verzameld. Via deze gegevens worden langetermijntrends duidelijk. En die trend is dat harde schijven minder vaak uitvallen. Seagate kent met 2 procent de meeste uitval, gevolgd door Toshiba (1 procent) en HGST (0,47 procent).

Als het gaat om de genormaliseerde periode van 2013 tot 30 juni 2020, kenden de 4TB- en 12TB-schijven van HGST de minste uitval. De 12TB- en 4TB-schijven van Seagate moesten het vaakst wegens een defect worden vervangen.