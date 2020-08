DigiD officieel erkend als Europees inlogmiddel

Door Anoniem: DIGID overtreed de wet AVG.

Indien een DIGID account wordt aangemaakt staat er het volgende

“U KUNT INLOGGEN BIJ DIVERSE WEBSITES VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID.”

Wat de aanvrager niet weet is dat bij aanmaak van een DIGID account ook automatisch ingelogd kan worden met DIGID bij de ziektekostenverzekering en het pensioenfonds. Let wel dit gebeurt zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven dan wel akkoord is gegaan met niet bestaande voorwaarden.

De wet AVG stelt expliciet dat privé gegevens, waaronder ook nog expliciet inlog codes worden genoemd uitsluitend gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dus in geval van DIGID voor het inloggen bij websites van de Nederlandse overheid.

DIGID beroept zich hierbij op Nationale, Nederlandse wetgeving. Wat DIGID er niet bij verteld is dat de wet AVG Europese wetgeving is. Europese wetgeving staat boven nationale wetgeving.

De Autoriteit persoonsgegevens waar een klacht is ingediend om dat te onderzoeken traineert het onderzoek op alle mogelijke manieren

Manmanman...De AVG verbiedt het om PII te delen, TENZIJ. En achter die TENZIJ worden een paar uitzonderingen gegeven. Toestemming is ÉÉN van die uitzonderingen. Een andere uitzondering is "wettelijke grondslag". Het zal leuk worden als je overheidsinstanties gewoon kan verbieden om dingen met jouw persoonsgegevens wilt doen. "Oh u wilt mij een verkeersboete geven? Nou, dan geef ik lekker geen toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, dan kan ik lekker ook geen boete krijgen!"Je hebt geen flauw benul wat er daadwerkelijk in de AVG staat, maar roept er wel heel hard dingen over. Ga ofwel die wet lezen, cover to cover, en begrijp wat er daadwerkelijk instaat, ofwel in het vervolg gewoon niet dit soort uitspraken doen.