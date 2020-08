Overheid waarschuwt ouderen via campagne voor WhatsAppfraude en phishing

Vanaf 1 september start de overheid een nieuwe campagne genaamd "Senioren en Veiligheid" die ouderen waarschuwt voor WhatsAppfraude, phishing en verschillende andere vormen van fraude. Onder de slogan 'Maak het oplichters niet te makkelijk' wordt een maand lang aandacht besteed aan meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WhatsAppfraude en phishing.

Het zijn vier vormen van criminaliteit waar onder ander ouderen regelmatig slachtoffer van worden en die grote impact hebben. Met de campagne wil de overheid senioren bewust maken van deze fenomenen en laten zien wat men kan doen om geen slachtoffer te worden. Elke week in september staat één van de criminaliteitsvormen centraal en verschijnt er een filmpje dat via diverse communicatie- en mediakanalen zal worden gedeeld om ouderen te bereiken.

Kees Hulst, acteur en bekend van 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen', is in de filmpjes de hoofdrolspeler. Tevens is hij ambassadeur van de campagne. Daarnaast vindt elke dinsdag om 10:30 uur op maakhetzeniettemakkelijk.nl een webinar plaats, gepresenteerd door Catherine Keyl. Tijdens het webinar zullen experts het thema van de betreffende week bespreken. De webinars zijn live te volgen en bieden kijkers de mogelijkheid om vragen te stellen.

"Hoewel de campagne specifiek gericht is op ouderen, kan deze ook behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van de risico's met en bieden van hulp door onder andere (klein)kinderen en buren. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat criminaliteit niet loont", aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.