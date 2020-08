Klanten internetprovider Delta offline door ddos-aanval

Een ddos-aanval zorgt ervoor dat een onbekend aantal klanten van internetprovider Delta op dit moment geen internet heeft. De website van de provider, die zich voornamelijk op Zeeland richt, is op het moment van schrijven ook offline. De aanval begon vanochtend en zorgde ervoor dat internet, televisie en telefonie niet werkten. Via Twitter meldt het bedrijf dat het om een "enorm grote ddos-aanval" gaat en er hard wordt gewerkt om het probleem te verhelpen.

"Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe lang dit nog gaat duren. We informeren opnieuw zodra we daar meer zicht op hebben", aldus de provider. Die liet een aantal minuten geleden via Twitter weten dat de internetverbindingen zich weer lijken te stabiliseren door omleidingen en filtering van verkeer naar het Delta-netwerk. De aanval is volgens Delta nog steeds gaande, maar zou door de genomen maatregelen geen hinder meer veroorzaken.

"Onze technici blijven in de hoogste staat van paraatheid om de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Ook hebben we extra ondersteuning van ddos-experts ingeschakeld, omdat we te maken hebben met een aanval van ongekende omvang", zo meldt Delta in een aanvullende tweet. Verschillende klanten melden inmiddels dat hun verbinding weer werkt, terwijl andere melden dat ze nog steeds offline zijn.

De ddos-aanval heeft ook voor een pinstoring in de parkeergarages van de gemeente Middelburg gezorgd. Hierdoor kan er alleen met contant geld worden betaald.

Update

De website van Delta is inmiddels weer online. Ook daar wordt melding van de aanval gemaakt. "We zien dat het verkeer in ons netwerk niet overal stabiel is, waardoor je alsnog problemen kunt ervaren met de verbinding. We blijven continu werken aan oplossingen om deze ddos-aanval af te wenden", laat de provider weten.

Op het forum van Delta werd aangeraden om de dns-instellingen handmatig aan te passen, waardoor er weer toegang tot internet kan worden verkregen.