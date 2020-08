AP ontvangt tientallen klachten over registratie contactgegevens in horeca

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen twee weken tientallen klachten ontvangen over de registratie van contactgegevens in de horeca. Sinds 10 augustus moeten horecagelegenheden hun klanten om hun naam en contactgegevens vragen. De informatie kan worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Gasten mogen zelf beslissen of ze de gegevens verstrekken. De registratie is op vrijwillige basis.

De manier waarop restaurants en cafés de gegevens van hun gasten registreren heeft voor tientallen klachten bij de privacytoezichthouder gezorgd, zo laat de AP tegenover de Volkskrant weten. Het gaat dan bijvoorbeeld om registratielijsten waarop de gegevens van eerdere gasten zijn te zien. Ook zouden gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het abonneren op een nieuwsbrief of het meedoen aan winacties.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt ondernemers om de verstrekte contactgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken, aangezien dit het vertrouwen van gasten schaadt. Op de eigen website publiceerde de brancheorganisatie een "do's & don'ts" wat betreft de registratie van contactgegevens.

"De geregistreerde naam en contactgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD. Dus niet voor marketingdoeleinden zoals een nieuwsbrief", stelt KHN. De brancheorganisatgie adviseert geen 'slimme' constructies te bedenken om de gegevens toch voor andere doelen te gebruiken. "Dat schaadt het gastvertrouwen", aldus KHN, dat horecagelegenheden oproept om op rondslingerende papieren te letten. Daarnaast moeten verzamelde contactgegevens alleen aan de GGD worden verstrekt.

Ook het gebruik van registratie-apps wordt afgeraden. "Er zijn veel apps in omloop die beweren handig en privacyproof voor jou de registratie te regelen. Vaak zijn dat toch 'slimme' manieren om marketinggegevens te krijgen", laat Koninklijke Horeca Nederland weten. Alleen apps die door de AP zijn goedgekeurd en waarbij ondernemers schadeloos worden gesteld voor AVG-claims kunnen op goedkeuring van KHN rekenen.