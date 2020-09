Amsterdam UMC laat patiënten inloggen via ID-check DigiD-app

Het Amsterdam UMC is het eerste ziekenhuis in Nederland waar patiënten door middel van de ID-check in de DigiD-app kunnen inloggen op hun patiëntendossier. Via het patiëntenportaal 'Mijn Dossier' kunnen patiënten de informatie in hun dossier bekijken of aanpassen. Het gaat dan om afspraken of uitslagen van onderzoeken. Ook videoconsulten met zorgverleners verlopen via de beveiligde verbinding van Mijn Dossier.

Voorheen moesten patiënten eerst naar de inschrijfbalie of de balie van de poliklinieken om toegang tot het dossier aan te vragen. "Je moest eerst langskomen om je te legitimeren en kreeg vervolgens een activatiecode mee. Thuis moest je die code activeren en een gebruikersnaam en wachtwoord verzinnen. Best wel een gedoe. Dat hoeft nu niet meer", zegt Fidel Meerman, projectleider E-Health bij het UMC.

Patiënten die voor het eerst toegang tot hun dossier willen kunnen dit voortaan vanuit huis doen. Hiervoor moet er gebruik worden gemaakt van de DigiD-app en ID-check, een eenmalige extra identiteitscontrole die binnen de app plaatsvindt. DigiD biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus, die bepalen hoe zeker een organisatie kan zijn over de identiteit van de gebruiker. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is het er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle.

Als derde is er het substantiële niveau. Dit niveau is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Om deze gegevens in te zien is er een eenmalige ID-check van de gebruiker nodig. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs.

De gegevens worden vervolgens gecontroleerd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RivG) of het rijbewijzenregister van de RDW. DigiD slaat de gegevens niet op, maar registreert alleen dat de controle correct is uitgevoerd. De controle is eenmalig. Daarna is de DigiD-app geschikt om in te loggen bij de organisaties die deze extra zekerheid vereisen. "Die identiteitscontrole wordt steeds vaker gevraagd bij extra privacygevoelige gegevens, zoals informatie over iemands gezondheid", zegt Meerman. "Wij zijn het eerste ziekenhuis die werkt met deze extra identiteitscontrole in de DigiD-app."