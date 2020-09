Google Chrome voor Android ondersteunt nu DNS over HTTPS

Nadat Google eerder al aan de desktopversie van Chrome support voor DNS over HTTPS (DoH) toevoegde wordt het nu ook uitgerold onder gebruikers van de Androidversie. DNS over HTTPS versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen.

Deze verzoeken bevatten namelijk informatie over de gebruiker en de website die hij opvraagt. Browsers die DoH ondersteunen kunnen het alleen gebruiken als de dns-provider van de gebruiker dit ondersteunt. Binnen Chrome heet de nieuwe feature Secure DNS en wordt automatisch ingeschakeld wanneer de de huidige dns-provider DoH ondersteunt. Wanneer dit niet het geval is, zal Secure DNS niet worden ingeschakeld. Periodiek controleert de browser of de provider inmiddels wel support voor DoH biedt.

Gebruikers kunnen daarnaast handmatig DoH instellen, bijvoorbeeld door het opgeven van een specifieke dns-provider. Ook is het mogelijk om de feature in zijn geheel uit te schakelen. Wanneer Chrome detecteert dat het in een zakelijke omgeving draait, zal het Secure DNS standaard uitschakelen.

"Deze mijlpaal toont de voortgang om het browsen op het web veiliger en meer privé te maken, maar DNS over HTTPS staat nog steeds in de kinderschoenen", zegt Kenji Baheux, Chrome Product Manager. De feature wordt de komende tijd onder gebruikers van Chrome 85 voor Android uitgerold.

Naar aanleiding van de plannen van browserontwikkelaars om het dns-verkeer te versleutelen stuurde minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie onlangs nog een brief naar de Tweede Kamer. Daarin laat hij weten dat DoH het filteren en blokkeren van websites op basis van dns-verkeer lastiger maakt. Een ander risico is dat straks slechts een beperkt aantal partijen al het dns-verkeer gaat verwerken. De werkelijke impact is, vanwege het beperkte gebruik op dit moment, echter lastig in te schatten, aldus de minister.