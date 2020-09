Nog geen besluit over paspoortloze controles op Schiphol

Er is nog geen besluit genomen over paspoortloze controles op Schiphol of de mogelijkheid om paspoortloos te vliegen, zo heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid laten weten. De staatssecretaris reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, liet in juli in een interview met De Telegraaf weten dat de bekende paspoortcontrole op Schiphol door marechaussees achter balies gaat verdwijnen. Reizigers lopen straks door een gang waar ze via technische hulpmiddelen worden gecontroleerd zonder dat ze hoeven te stoppen of hun paspoort te laten zien, zo stelde Leijtens. Daarop wilde Verhoeven van de staatssecretaris weten welke stappen er al zijn genomen om tot een dergelijk toekomstbeeld te komen en of hierbij van gezichtsherkenning gebruik wordt gemaakt.

Broekers-Knol meldt dat er twee grensprojecten zijn die via gezichtsherkenning werken. Het gaat om Seamless Flow en Known Traveller Digital Identity (KTDI). Voor de ontwikkeling van Seamless Flow werkt de Nederlandse overheid onder andere samen met Schiphol en KLM. Het plan is dat reizigers via een gezichtsscan inchecken, door de grenscontrole gaan en het vliegtuig boarden. Hiervoor moeten reizigers in de vertrekhal onder toezicht van de marechaussee hun gezicht en paspoort laten scannen.

Het systeem controleert de identiteit en verstuurt deze gegevens aan de partijen die de vluchtgegevens en individuele passagiersinformatie nodig hebben voor hun luchtvaartprocessen. De camera's van het systeem herkennen vervolgens de reiziger, zodat die niet opnieuw zijn paspoort of boardingpass hoeft te laten zien. "Er wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van de technologie en waarborgen om het bovenstaande geschetste beeld te kunnen realiseren", merkt Broekers-Knol op.

Voor Seamless Flow is het plan om een platform te ontwikkelen dat de passagiersgegevens en gezichtsscan, na toestemming van de passagier, maximaal 24 uur bewaart.

KTDI

Naast Seamless Flow is de overheid ook betrokken bij KTDI. Dit is een programma dat mensen paspoortloos tussen internationale bestemmingen laat vliegen. Reizigers kunnen hun paspoort via een app op hun smartphone laden. Vervolgens worden de gegevens via nfc uitgelezen en gecontroleerd. Eerder dit jaar liet de staatssecretaris weten dat de proef met KTDI naar verwachting eind dit jaar zal starten met een technische en operationele test door een besloten doelgroep. Het gaat vooralsnog alleen om reizen tussen Nederland en Canada.

"De kern van het idee is dat het passagiersproces vergemakkelijkt wordt doordat een burger zich op basis van vrijwilligheid en op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren", aldus Broekers-Knol.

Bij KTDI wordt de digitale representatie van het paspoort, met toestemming van de passagier, opgeslagen in een beveiligde database die beheerd wordt door de Rijksdienst van Identiteitsgegevens (RvIG). Deze gegevens blijven bewaard voor de duur van de pilot. "De passagier bepaalt zelfstandig of hij aan de pilot deel wil nemen en of hij zijn persoonsgegevens wil delen via de KTDI mobiele applicatie en met welke partij", merkt de staatssecretaris op.

Besluit

Zowel Seamless Flow als de KTDI-pilot bevinden zich op dit moment in de concept- en pilotfase, waarbij de operationele en technische aspecten worden getest. "Een besluit over de definitieve en/of structurele implementatie van beide concepten is nog niet genomen", stelt Broekers-Knol. Eerder had commandant Leijtens nog laten weten dat "alle neuzen staan dezelfde kant op. Hoe snel het gaat, hangt af van de techniek."