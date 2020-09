Ministerie vroeg maaltijdbezorgers om corona-app te installeren

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers (NLVVM) gevraagd om aan bezorgers te vragen of ze de corona-app willen installeren, om zo onbewuste besmettingen te voorkomen.

Dat blijkt uit een e-mail die in handen kwam van NRC. In de e-mail stelt de 'manager partnerships coronavirus app' dat allerlei organisaties bij de introductie van CoronaMelder worden betrokken, om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders de app downloaden. Het ministerie stelt in een verklaring dat het de maaltijdbezorgers hier niet om had mogen vragen.

Eerder had ministerie De Jonge van Volksgezondheid nog laten weten dat het gebruik van de app niet mocht worden verplicht. "Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen. Ook kijken we hoe dit is verwoord in e-mails aan andere organisaties met een groot bereik. Denk aan ziekenhuizen, scholen, sportbonden, brancheverenigingen en het openbaar vervoer", aldus een woordvoerder van het ministerie tegenover NRC.

"Tegen kraakheldere afspraken met de Tweede Kamer in heeft het ministerie van Volksgezondheid druk uitgeoefend op branches en bedrijven om de corona-app te installeren. Dit moet onmiddellijk stoppen. Er mag geen (indirecte) dwang of druk zijn om de app te gebruiken", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven op Twitter.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt het geen schandalige teksten. "Maar het is niet hoe ik in het debat dacht dat het ministerie hier invulling aan zou geven. Het is prima dat de overheid reclame maakt voor de app, zolang de keuze maar bij de burger ligt."