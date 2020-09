Mozilla introduceert betaalde controle van Firefox-extensies

Mozilla heeft een nieuw programma aangekondigd waarbij het ontwikkelaars van Firefox-extensies de mogelijkheid geeft om tegen betaling hun extensies te controleren, waarna die op een andere manier op addons.mozilla.org worden weergegeven.

Mozilla controleerde Firefox-extensies altijd handmatig op malware en andere risico's. De browserontwikkelaar besloot hiermee te stoppen omdat het een tijdsintensief proces is. In 2019 werd daarop het Recommended Extensions-programma gelanceerd. Het gaat hier om door Mozilla gecontroleerde extensies. Alleen bij extensies in dit programma vindt nog een handmatige check plaats. Het programma telt inmiddels 102 extensies, die allemaal het label "Recommended" hebben.

Bij alle andere extensies laat Mozilla een waarschuwing zien dat de extensie geen controle van het Recommended Extensions-programma heeft ondergaan en gebruikers er zeker van moeten zijn dat ze de extensie vertrouwen voordat ze die installeren. Ontwikkelaars van deze extensies maken zich zorgen dat de waarschuwing Firefoxgebruikers afschrikt om hun extensie te installeren.

Mozilla werd dan ook gevraagd of het mogelijk is om weer een handmatige controle van extensies uit te voeren, waarbij sommige ontwikkelaars aangaven hiervoor te willen betalen. Daarom komt Mozilla nu met een betaald controleproces. Ontwikkelaars kunnen uit twee betaalde opties kiezen. Bij de eerste optie zal de goedgekeurde extensie het label "Verified" krijgen. Vervolgens is het mogelijk om tegen een extra bedrag deze Verified extensies op de homepage van addons.mozilla.org te plaatsen. Deze website ontvangt volgens Mozilla twee miljoen unieke bezoeken per maand.

Tijdens de testfase van het programma zal Mozilla de controle van maximaal twaalf extensies kosteloos uitvoeren. Daarnaast is het programma op dit moment alleen opengesteld voor extensie-ontwikkelaars uit de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Maleisië en Singapore, omdat Mozilla alleen uit deze landen betalingen kan accepteren. Er wordt echter gekeken om het programma naar meer landen uit te breiden. Het is de verwachting dat de Verified extensies in oktober live gaan.

Voor ontwikkelaars die niet aan het programma willen deelnemen kijkt Mozilla naar andere mogelijkheden. Zo is de browserbouwer van plan om het later dit jaar eenvoudiger voor gebruikers te maken om extensies financieel te ondersteunen en op addons.mozilla.org te vinden.