Celstraf voor duo dat tientallen mensen via WhatsApp oplichtte

Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 en 3 jaar wegens het oplichten van tientallen mensen via WhatsApp. Slachtoffers zouden zeker 82.000 euro naar de oplichters hebben overgemaakt, aldus het Openbaar Ministerie.

De mannen deden zich voor als een bekende van het slachtoffer en vroegen om geld over te maken, bijvoorbeeld vanwege een storing bij internetbankieren. Het opgegeven rekeningnummer was van een katvanger. De twee mannen hadden de pinpassen van deze rekeningen en namen het geld vrijwel direct op nadat het was overgemaakt. Eén slachtoffer werd voor bijna 12.500 euro opgelicht.

De rechtbank rekende de "listige en gewetenloze" werkwijze van de verdachten hen zwaar aan. "Zij hebben louter gehandeld voor hun eigen financiële gewin en zij hebben zich nooit bekommerd om de slachtoffers. Bovendien is het algemeen bekend dat dergelijke soorten van fraude en oplichting onrust veroorzaken in de maatschappij."

Volgens de rechtbank hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan grootschalige oplichting via WhatsApp, witwassen en computervredebreuk. De hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd, zijn compagnon een celstraf van 2,5 jaar. Naast de gevangenisstraf moeten de mannen ook een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro's aan hun slachtoffers betalen.