"ByteDance verkoopt video-app TikTok niet aan Microsoft of Oracle"

Softwarebedrijf ByteDance zal de Amerikaanse operatie van de populaire video-app TikTok niet aan Microsoft of Oracle verkopen, zo laat de Chinese staatstelevisie CGTN weten. Microsoft heeft inmiddels bevestigd dat ByteDance TikTok niet aan het bedrijf zal verkopen. Oracle en Microsoft voerden gesprekken over een mogelijke overname van TikTok in de Verenigde Staten.

De onderhandelingen vonden plaats na opmerkingen van de Amerikaanse president Trump die zinspeelt op een verbod van de app. Aanleiding zijn zorgen over de nationale veiligheid, hoewel de Amerikaanse autoriteiten hiervoor geen concrete aanwijzingen hebben gegeven. Eind augustus kondigde ByteDance aan dat het een verbod van TikTok in de VS aanvecht bij de rechter.

Volgens ByteDance vormt TikTok geen gevaar voor de nationale veiligheid en heeft het bedrijf allerlei maatregelen genomen om de privacy en veiligheid van Amerikaanse TikTok-gebruikers te waarborgen. Zo wordt de data in de VS en Singapore en gescheiden van andere ByteDance-producten opgeslagen, aldus het bedrijf. Het presidentieel besluit van Trump zou dan ook niet gebaseerd zijn op terechte nationale veiligheidszorgen, stelt ByteDance verder.

De onderhandelingen werden vorige maand op zijn kop gezet nadat de Chinese regering de exportregels aanpaste. Zo heeft het de zeggenschap om te bepalen aan wie het algoritme van TikTok wordt verkocht. Volgens persbureau Reuters zou de Chinese regering TikTok in de VS zelfs liever sluiten dan gedwongen te verkopen.

Gisterenavond maakte Microsoft bekend dat ByteDance TikTok niet aan het bedrijf verkoopt. Volgens Microsoft zou het bij een eventuele overname grote aanpassingen aan TikTok hebben doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de video-app aan de "hoogste standaarden" voor security, privacy en online veiligheid zou voldoen.

Ook een verkoop aan Oracle zou van de baan zijn, zo meldt de Chinese staatstelevisie CGTN. In plaats daarvan zou ByteDance een samenwerkingsverband met Oracle willen aangaan, om zo een eventueel verbod te voorkomen, zo laten bronnen aan Reuters en de Wall Street Journal weten. Als technologiepartner zou Oracle dan de data van Amerikaanse TikTok-gebruikers in beheer krijgen. Tevens zou Oracle een belang in de Amerikaanse operatie van TikTok willen nemen. ByteDance en Oracle hebben niet op de berichtgeving willen reageren.