Waterpolitie zet drone in om overtredingen eerder waar te nemen

De waterpolitie van Oost-Nederland en de Landelijke Eenheid hebben deze zomer een drone ingezet om overtredingen op water waar te nemen, zo heeft de politie vandaag zelf aangekondigd. Het ging om een proef waarbij er in juli, augustus en september via de drone werd gecontroleerd.

In totaal vonden er vijf controles plaats op diverse plekken in Gelderland, waaronder op de Rijn, recreatiegebied Rhederlaag en Giethoorn. Er werden 150 vaartuigen gecontroleerd en 56 boetes uitgedeeld. Het gaat dan om om overtredingen als het niet hebben van een dodemanskoord, te snel varen, waterskiën terwijl dit verboden is en het niet hebben van goed zicht.

Volgens de politie helpt de drone bij het beter en eerder waarnemen van overtredingen. "We zijn deze pilot gestart om te kijken hoe we de heterdaadkracht kunnen versterken. We zien vaak bij reguliere controles dat watersporters zich netjes gedragen zodra wij in de buurt komen of elkaar zelfs waarschuwen als wij op het water zijn. Met de drone kunnen wij onzichtbaar overtredingen constateren, om vervolgens naar de overtreder toe te gaan en aan te spreken", aldus de initiatiefnemers.

Het dronetoezicht wordt geen vervanging van de reguliere controles en surveillance op het water, maar zal een aanvulling zijn. Vanwege de resultaten wil de waterpolitie deze vorm van controleren ook in het watersportseizoen van 2021 gaan inzetten en verder gaan uitbreiden.