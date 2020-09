Belgische politie waarschuwt voor wegdoen van printers met harde schijf

Organisaties of eindgebruikers die hun printer wegdoen moeten controleren dat die geen harde schijf bevat, anders kunnen eerder gemaakte afdrukken in verkeerde handen terechtkomen, zo waarschuwt de Belgische politie vandaag. Veel printers beschikken tegenwoordig over een harde schijf die de te printen data opslaat, zodat afdrukken bijvoorbeeld sneller kunnen worden gemaakt.

In het geval van diefstal of wanneer de printer wordt weggedaan is het belangrijk hiermee rekening te houden, alsmede waar de printer wordt neergezet. "Natuurlijk in de veronderstelling dat het toestel een harde schijf heeft waarop de kopieën van de afgedrukte documenten meerdere weken of maanden bewaard worden. Wanneer je de printer moet vervangen, is het ook zeer belangrijk om de harde schijf eruit te halen voor je hem wegdoet", stelt Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie.

Tevens raadt Bogaert aan om in het geval van wifi-printers met MAC-filtering te werken, waarbij alleen het MAC-adres van bepaalde apparaten verbinding met de printer mogen maken. "In de instellingen van de printer kun je bepalen aan welke toestellen je toestemming geeft om hem te gebruiken. Op die manier kunnen toestellen van derden er geen gebruik van maken, zelfs al is hij zichtbaar op je netwerk."