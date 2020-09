Versleutelde e-maildienst Tutanota al een maand doelwit van ddos-aanvallen

De versleutelde e-maildienst Tutanota is al een maand het doelwit van ddos-aanvallen, waardoor gebruikers meerdere dagen geen gebruik van de dienst konden maken. De aanvallen begonnen halverwege augustus en de aanvallers veranderden steeds van aanvalsvector, aldus Tutanota.

Afgelopen weekend werd de e-maildienst wederom onder vuur genomen en was deze week bezig om de aanval af te slaan. Zo konden honderden gebruikers afgelopen zondag geen gebruik van de e-maildienst maken. Een dag later was Tutanota opnieuw down. Een situatie die zich de afgelopen dagen meerdere keren herhaalde. De e-maildienst meldt nu via Twitter dat het de dienstverlening heeft hersteld.

Volgens de e-maildienst is er geen losgeld geëist om de aanvallen te stoppen. "Het enige doel dat de aanvallers kunnen hebben is het beschadigen van Tutanota en te voorkomen dat mensen wereldwijd van versleutelde e-mail gebruikmaken", zegt Matthias Pfau, medeoprichter van Tutanota.