Mozilla trekt stekker uit Firefox Send en Firefox Notes

Mozilla heeft het einde van Firefox Send en Firefox Notes aangekondigd, twee diensten voor het versleuteld uitwisselen en synchroniseren van data. In juli besloot Mozilla bestandsuitwisselingsdienst Firefox Send offline te halen omdat cybercriminelen de dienst gebruikten voor het hosten van malware.

Via Firefox Send konden gebruikers eenvoudig bestanden uitwisselen, indien gewenst voorzien van een wachtwoord. Onderzoekers ontdekten dat cybercriminelen malware naar Firefox Send hadden geüpload. Vervolgens werd de Firefox Send-link om de malware te downloaden in e-mailberichten gebruikt. Door een legitieme dienst te gebruiken zouden gebruikers kunnen denken dat het veilig zou zijn om het gelinkte bestand te downloaden.

In de afgelopen periode keek Mozilla naar de kosten van de diensten die het aanbiedt en de strategische koers die het wil varen, waarop is besloten om met Firefox Send te stoppen. De dienst was echter al offline, waardoor de impact voor gebruikers beperkt is, zo laat de browserontwikkelaar weten.

Via Firefox Notes kunnen gebruikers in de browser en een losstaande app versleutelde notities maken, opslaan en over meerdere apparaten synchroniseren. Mozilla merkt op dat Firefox Notes oorspronkelijk was ontwikkeld om te experimenteren met nieuwe methodes om versleutelde data te synchroniseren. Na het experiment werd besloten om de tool voor Firefox- en Androidgebruikers aan te houden.

Toch heeft Mozilla er nu voor gekozen om ook van deze dienst afscheid te nemen. Begin november wordt er gestopt met de Android Notes-app en synchronisatiedienst. De Firefox Notes-browserextensie blijft voor bestaande installaties bestaan en zal een optie bieden om alle eerder gemaakte notities te exporteren. Mozilla bedankt gebruikers en voegt toe dat door deze diensten te laten vallen het zich meer kan richten op Mozilla VPN, Firefox Monitor en Firefox Private Network.