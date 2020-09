Acht Nederlanders opgepakt in dark web-zaak

In een internationaal onderzoek naar de verkoop van allerlei soorten drugs en andere illegale producten op het dark web zijn in diverse landen 179 verdachten aangehouden. Ook in Nederland zijn acht mensen gearresteerd.

In de VS werden 121 mensen aangehouden, Duitsland 42 en Nederland 8. Verder zijn er 4 mensen gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk, 3 in Oostenrijk en 1 in Zweden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Bij de aanhoudingen is ook 6,5 miljoen dollar in contanten en virtueel geld in beslag genomen, samen met 64 vuurwapens en 500 kilo drugs waaronder fetanyl, oxycodone, hydrocodone, methamfetamine, heroïne, cocaïne, xtc en MDMA.

Het onderzoek dat de naam ‘operatie DisrupTor’ droeg, werd gedaan door de Duitse federale politie, in samenwerking met Europol en de Nederlandse politie. Bij de operatie is samengewerkt met de autoriteiten van Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Nederland, Zweden, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De actie moet vooral een signaal zijn dat criminelen op het dark web geen vrijspel hebben. “De aankondiging van vandaag stuurt een sterk signaal naar criminelen die illegale goederen verkopen of kopen op het dark web”, stelt Europol. “Het verborgen internet is niet langer verborgen, en uw anonieme activiteit is niet anoniem. De autoriteiten doen er alles aan om criminelen op te sporen, ongeacht waar ze actief zijn - op straat of achter een computerscherm.”

De aanhoudingen van deze week zijn een indirect gevolg van het sluiten van de illegale handel Wall Street Market vorig jaar mei.