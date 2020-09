‘Overheid moet meer investeren in digitale weerbaarheid’

De overheid moet een actievere rol gaan spelen om Nederland te versterken op het gebied van cybersecurity en weerbaarheid. Daarom moet de overheid publiek-private samenwerkingsverbanden en initiatieven uit de markt op het gebied van cybersecurity financieel steunen.

Dat schrijft een coalitie van (branche)organisaties die bestaat uit AMS-IX, BTG/TGG, Cyberveilig Nederland, Dutch Data Center Association, DHPA, DINL, FCA, Vereniging ISPConnect en Stichting NBIP in een reactie op de kabinetsplannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

“Het kabinet vindt digitalisering weliswaar belangrijk, maar blijkt toch onvoldoende bereid om daarvoor de regie te nemen en de juiste investeringen te doen.” De gezamenlijke partijen stellen vast dat de verantwoordelijkheid voor het faciliteren van een duurzame, toekomstvaste economie op de schouders van een paar honderd, overwegend Nederlandse mkb-bedrijven ligt. “Nu de digitale economie groeit en het geopolitieke speelveld volop verandert, zijn ook meer autonomie, soevereiniteit van onze data en kennis, digitale weerbaarheid en meer digitale vaardigheden nodig”, stellen ze in een verklaring.

“Door het ontbreken van een serieuze digitale industriepolitiek worden we linksom en rechtsom ingehaald door landen waar de overheid een actieve rol speelt en mee-investeert in hun brede digitale infrastructuur en digitale weerbaarheid. Die zaken zijn nog steeds een ondergeschoven kind in deze begroting.”, zegt Petra Claessen, CEO van de branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG/TGG).