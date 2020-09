1Password sluit partnership met privacy.com

Wachtwoordmanager 1Password is een partnership met privacy.com aangegaan. Amerikaanse gebruikers van 1Password kunnen nu gebruikmaken van een virtuele creditcard. De wachtwoordmanager gaat naast de gebruikelijke wachtwoorden en andere inloggegevens ook creditcardgegevens veilig opslaan, aldus een uitleg van 1Password

De virtuele creditcard geeft gebruikers de mogelijkheid om online betalingen te verrichten die veiliger zouden zijn dan reguliere creditcardbetalingen. Gebruikers kunnen zoveel virtuele creditcards aanmaken als ze willen, bijvoorbeeld eentje voor elke webwinkel waar ze regelmatig kopen.

De creditcardgegevens worden opgeslagen in 1Password. Zodra er op een website om een creditcard wordt gevraagd, biedt 1Password de mogelijkheid om in plaats daarvan een virtuele kaart aan te maken. Als een virtuele kaart is aangemaakt, wordt door de software deze gekoppeld aan een specifieke webwinkel of merchant. Dit zou de garantie geven dat als de betaalgegevens uitlekken dat de kaartgegevens niet elders gebruikt kunnen worden.

De virtuele creditcard is voorlopig alleen beschikbaar voor Amerikanen van 18 jaar en ouder omdat privacy.com geen inschrijvingen van buiten de VS accepteert.