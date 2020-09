Gaming-industrie belangrijk doelwit voor cybercriminelen

De gaming-industrie behoort tot een van de zwaarst getroffen sectoren als het gaat om cyberaanvallen.Tussen juli 2018 en juni 2020 observeerde Akamai ruim 10 miljard aanvallen op webapplicaties verspreid over alle klanten van het bedrijf. Alleen voor de game-industrie waren dat in die periode 152 miljoen aanvallen.

Op de lijst van landen waar de meeste aanvallen vandaan komen, staat Nederland op de vierde plaats met een dikke 5 miljoen aanvallen. De VS voert de lijst aan met 68 miljoen aanvallen. Dat staat in het rapport "Gaming, you can’t solo security" van Akamai.

Vooral tijdens de coronamaatregelen van dit voorjaar hebben veel mensen online games gespeeld en andere online entertainment opgezocht omdat veel uitgaansgelegenheden gesloten waren. Cybercriminelen zijn op die trend ingehaakt door in die periode veel intensiever jacht te maken op logingegevens van gamers. Volgens Akamai zijn er hele markten gewijd aan het verkopen van gecompromitteerde gameaccounts.