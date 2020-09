Mobiele Bing-zoekopdrachten dagenlang open en bloot

Door een misconfiguratie is een server van Microsoft waarop 6,5 TB aan data stond opgeslagen van de mobiele Bing app tijdelijk toegankelijk geweest.

Op de server werden zoekopdrachten opgeslagen die met de mobiele Bing app zijn uitgevoerd. Behalve de zoekopdrachten van gebruikers uit ongeveer 70 landen, werden ook apparaatgegevens en gps-coördinaten opgeslagen. De server was beveiligd met een wachtwoord maar vanaf de eerste week van september was die beveiliging eraf, aldus Wizcase. Op 12 september ontdekte Wizcase de server waarna op 13 september Microsoft werd ingelicht over de server. Enkele dagen later nam Microsoft maatregelen.

Volgens de onderzoekers werd tussen 10 en 12 september een ‘Meow’-aanval uitgevoerd waarbij bijna de hele database werd verwijderd en alleen het woord ‘meow’ achterblijft. Op 14 september werd een tweede Meow-aanval uitgevoerd. Wizcase verzamelde uiteindelijk ongeveer 100 miljoen datarecords en analyseerde de zoekopdrachten, waaronder ook zoekopdrachten naar schietpartijen en kinderporno.

Een woordvoerder van Microsoft bevestigt tegenover The Register dat de misconfiguratie is hersteld en dat ‘een kleine hoeveelheid zoekopdrachten is uitgelekt’. “Na analyse hebben we vastgesteld dat de uitgelekte gegevens beperkt waren en niet tot personen herleidbaar."