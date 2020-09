AgeLocker-ransomware versleutelt bestanden op QNAP NAS-systemen

NAS-fabrikant QNAP heeft een waarschuwing afgegeven voor de AgeLocker-ransomware die bestanden op NAS-systemen versleutelt. Hoe de ransomware NAS-systemen weet te infecteren laat QNAP niet weten, maar het bedrijf stelt dat er aanwijzingen zijn gevonden dat AgeLocker het op oudere versies van Photo Station heeft voorzien.

Photo Station wordt door QNAP omschreven als een online fotoalbum waarmee gebruikers foto's en video op het NAS-systeem met vrienden en familie via het internet kunnen delen. In mei werden er details over verschillende kwetsbaarheden in de QNAP-software gepubliceerd. Via de beveiligingslekken kan een aanvaller vanaf het internet en zonder inloggegevens willekeurige code met rootrechten op de NAS-systemen uitvoeren. Dat houdt in dat een aanvaller volledige controle heeft en alle bestanden op het systeem kan benaderen.

QNAP had eind vorig jaar al beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden in Photo Station uitgebracht, die op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst allemaal met een 9,8 zijn beoordeeld. Aangezien de door AgeLocker gebruikte aanvalsvector nog niet bekend is adviseert QNAP in ieder geval om de laatste versie van het QTS-besturingssysteem en geïnstalleerde NAS-applicaties te installeren. "We zijn bezig met een uitgebreid onderzoek en zullen zo snel als mogelijk meer informatie vrijgeven" aldus de NAS-fabrikant.

NAS-systemen van QNAP zijn geregeld het doelwit van malware. In juli waarschuwden het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security dat er wereldwijd 62.000 besmette QNAP NAS-systemen waren ontdekt.