Overheid benaderde 116 organisaties om CoronaMelder te promoten

De overheid heeft 116 organisaties benaderd om corona-app CoronaMelder onder de aandacht te brengen. Bij drie organisaties, PostNL, de ANWB en de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM), is onvoldoende benadrukt dat het gebruik van de app vrijwillig is, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten.

Begin deze maand ontstond er ophef nadat het ministerie van Volksgezondheid de NLVVM in een e-mail had gevraagd om aan bezorgers te vragen of ze de corona-app willen installeren, om zo onbewuste besmettingen te voorkomen. "Dit had niet mogen worden voorgesteld", zo laat De Jonge over de betreffende e-mail weten.

Begin juli is de overheid begonnen met het opzetten van partnerships voor CoronaMelder. Het gaat om grote werkgevers en organisaties die actief zijn in een omgeving waar kans op virusverspreiding groter dan gemiddeld is, aldus de minister. Die worden vervolgens gevraagd om het gebruik van CoronaMelder onder hun werknemers of bezoekers te promoten.

In totaal zijn er 116 organisaties benaderd met de vraag of zij CoronaMelder onder de aandacht willen brengen. Hiervan hebben 44 organisaties aangegeven het initiatief te willen ondersteunen en 32 hebben toegezegd het intern te bespreken. Tien organisaties lieten weten niet mee te zullen doen en dertig gaven geen reactie.

Zo is de NS van plan om CoronaMelder onder de aandacht te brengen via de beeldschermen in de treincoupés. Schiphol wil via de beeldschermen boven de bagageband en fysieke rolbanners reizigers op de app wijzen. Pathé Nederland heeft plannen om voorafgaand aan een film een stilstaand beeld over CoronaMelder te tonen en Google liet weten dat het CoronaMelder extra zichtbaar in bijvoorbeeld de Google Play Store wil maken.

Gezagsrelatie

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister De Jonge weten dat de e-mail aan de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers anders had gemoeten. "Hoewel deze mail met de beste bedoelingen is geschreven had de suggestie om 'medewerkers te vragen de app te downloaden' niet gedaan mogen worden omdat hier sprake is van een gezagsrelatie", stelt De Jonge.

Met de e-mail in kwestie is er "onbedoeld onzorgvuldig gehandeld" in het benaderen van mogelijke partners, voegt de minister toe. Na berichtgeving over de e-mail aan de NLVVM heeft De Jonge de eerder verstuurde e-mails door juristen laten beoordelen. Daaruit blijkt dat ook de e-mails aan PostNL en de ANWB anders hadden gemoeten, aangezien ook hier het vrijwillig gebruik van de app onvoldoende is benadrukt. Het ministerie heeft beide organisaties benaderd dat de eerdere communicatie anders had gemoeten en het gebruik van de app te allen tijde vrijwillig is.