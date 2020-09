DuckDuckGo verwijderd uit keuzescherm voor zoekmachines op Android

DuckDuckGo is verwijderd uit het keuzescherm waarmee Android-gebruikers hun standaard zoekmachine kunnen instellen. De op privacy gerichte zoekmachine is naar eigen zeggen overboden door andere zoekmachines. De EU legde Google in 2018 een miljardenboete op wegens oneerlijke concurrentie en misbruik van de marktmacht met Android.

Google voegde daarop een keuzescherm aan Android toe, waarmee gebruikers hun standaard zoekmachine kunnen instellen. Via een veiling kunnen zoekmachines bieden om op het keuzescherm te worden getoond. Zoekmachines moeten een prijs opgeven die ze bereid zijn om te betalen wanneer een gebruiker hen kiest. De drie hoogste bieders worden naast Google in het keuzescherm getoond. Na de initiële veiling, die mede werd gewonnen door DuckDuckGo, vindt er één keer per jaar per land een nieuwe veiling plaats.

Bij de laatste veiling werd DuckDuckGo door andere zoekmachines overboden, waardoor de zoekmachine nu uit het keuzescherm is verwijderd. DuckDuckGo stelt dat andere zoekmachines meer konden bieden omdat het gebruikers niet wil exploiteren. "Onze inzet voor privacy en een schonere zoekervaring zorgt voor minder geld per zoekopdracht. Dit houdt in dat we minder kunnen binnen dan andere bedrijven die hun winst maximaliseren", aldus DuckDuckGo.

Volgens de zoekmachine moet het veilingmodel van Google worden vervangen door een model waarbij er geen veiling is. In plaats daarvan moeten de zoekmachines met het grootste marktaandeel willekeurig op het eerste scherm van het keuzemenu worden weergegeven, waarbij andere zoekmachines op volgende pagina's verschijnen. Een dergelijk model zou wel ten gunste van gebruikers komen, aldus DuckDuckGo, dat toevoegt dat het huidige keuzemenu geen oplossing is en alleen Google hiervan profiteert. Om dit te bewijzen heeft DuckDuckGo de data die dit moet aantonen naar de Europese Commissie gestuurd.