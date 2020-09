Nieuwe testversie Firefox voor Android ondersteunt alle extensies

Deze week verschijnt er een nieuwe testversie van Firefox voor Android die alle extensies op addons.mozilla.org ondersteunt. Oorspronkelijk zou de nieuwe Nightly-versie van de browser vandaag uitkomen, maar Mozilla laat weten dat dit later deze week zal gebeuren.

Onlangs verscheen er een geheel vernieuwde versie van Firefox voor Android die slechts negen extensies ondersteunt. Mozilla wilde alleen extensies ondersteunen die goed in de nieuwe browser werken. Deze beslissing zorgde voor veel kritiek van gebruikers die met andere extensies werken. Voor deze gebruikers zal dit in de nieuwe Firefox voor Android Nightly mogelijk worden. Gebruikers zullen hiervoor wel eerst het debug-menu moeten inschakelen. Vervolgens kunnen er extensies van addons.mozilla.org worden geïnstalleerd.

Mozilla waarschuwt dat er op dit moment met twee programmeerinterfaces waarvan extensies gebruikmaken problemen zijn. Het gaat om de download-api, waarmee extensies de Firefox-downloadmanager kunnen gebruiken, en de browsingdata-api, waarmee extensies verzamelde browsegegevens kunnen verwijderen. Zolang het probleem met deze twee api's niet wordt verholpen kan het zijn dat de extensies die hiervan gebruikmaken niet goed of helemaal niet werken. Afsluitend meldt Mozilla dat het binnenkort met meer informatie komt over de plannen voor het ondersteunen van extensies in Firefox voor Android.