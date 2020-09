Belgische overheid maakt corona-app voor alle burgers beschikbaar

De Belgische overheid heeft de corona-app CoronAlert vandaag voor alle burgers beschikbaar gemaakt. Volgens de Belgische consumentenbond Test-Aankoop is de app gebruiks- en privacyvriendelijk. CoronAlert registreert andere app-gebruikers die binnen twee meter én minstens 15 minuten bij de gebruiker in de buurt zijn geweest. Dit moet het bron- en contactonderzoek ondersteunen.

De afgelopen weken werd de app al getest door 17.000 Belgen. Daarbij zijn er geen technische problemen aangetroffen, zegt Carmen De Rudder, woordvoerster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, tegenover De Tijd. Wel wordt er nog gewerkt aan de link tussen de coronatest en de app van de patiënt die is getest. Volgens De Rudder heeft dit niets te maken met de app, maar met het feit dat niet alle artsen de 17-cijferige code van de app correct aan de test linken. "Je moet zeker bij een eerste contact met de huisarts doorgeven dat je de app gebruikt", zo laat ze weten.

Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, merkt op dat dit probleem geen invloed heeft op de opsporing van coronabesmettingen. "Contacttracing komt niet in gevaar, want we blijven potentieel besmette personen ook opbellen. Als het fout gaat met de app of als mensen de app niet geïnstalleerd hebben, is dat nog altijd de effectieve manier van contactopsporing."

Volgens de Belgische consumentenbond Test-Aankoop zit het goed met de privacy. "De privacy-technische aspecten van de app hebben we uitvoerig getest en uit onze analyse blijkt dat de app geen steken laat vallen op vlak van privacy. Aan de hand van de verzamelde en verstuurde gegevens is het niet mogelijk om je direct of indirect te identificeren. De app is volledig anoniem. Je wordt bovendien goed ingelicht over het privacybeleid", zo laat de organisatie weten. "Wat ons betreft dus weinig redenen om ze niet te installeren."

Het gebruik van CoronAlert is vrijwillig. Dat geldt ook voor het uploaden van de codes wanneer een gebruik besmet blijkt te zijn. De corona-app zal daarnaast ook in andere landen gaan werken. Dit zou vanaf volgende maand het geval moeten zijn.