Overheid heeft sinds 2012 in totaal 899 NL-Alerts uitgezonden

Sinds 14 december 2012 heeft de overheid in totaal 899 NL-Alerts bij zo'n 450 incidenten uitgezonden. Op die dag bijna acht jaar geleden ging het eerste NL-Alert uit voor een brand in het Groningse Tolbert. Niet alleen stuurt de overheid steeds vaker NL-Alerts uit, het bereik is de afgelopen jaren ook toegenomen, zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Via NL-Alert, dat gebruikmaakt van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden, waarschuwt en informeert de overheid burgers over noodsituaties. Zo staat erin een NL-Alert vermeld wat eraan de hand is, wat er moet worden gedaan en waar verdere informatie is te vinden. Werd NL-Alert in 2013 nog 33 keer gebruikt, vorig jaar gingen er 174 NL-Alerts uit. Dit jaar werd NL-Alert onder andere ingezet om strandgasten te waarschuwen voor gevaarlijke muistromen in zee. In maart dit jaar is een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op maatregelen om corona tegen te gaan.

Twee keer per jaar verstuurt de overheid een bericht waarmee burgers kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Dit controlebericht werd in 2013 door negen procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder ontvangen. Het laatste controlebericht van 8 juni dit jaar had een bereik van negentig procent. Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien Nederlanders het NL-Alert direct na ontvangst leest, zo stelt het ministerie.

Om het bereik van NL-Alert verder te vergroten wordt NL-Alert uitgebreid. Zo zijn de waarschuwingen ook op digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer te zien. Gisteren is de overheid een nieuwe publiekscampagne voor NL-Alert gestart met de naam "Wees alert bij een NL-Alert". De campagne roept burgers op om het NL-Alert te lezen, in actie te komen en anderen te helpen. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 7 december 2020 rond 12 uur uitgezonden.