Mozilla komt met nieuwe badges voor gecontroleerde Firefox-extensies

Mozilla heeft nieuwe badges voor gecontroleerde Firefox-extensies geïntroduceerd. Dit moet het duidelijker voor gebruikers maken van welke extensies de code is geïnspecteerd. Firefox-extensies die via addons.mozilla.org (AMO) worden aangeboden werden altijd handmatig door Mozilla-medewerkers gecontroleerd.

Aangezien dit een tijdsintensief proces is besloot de browserontwikkelaar hiermee te stoppen. In 2019 werd daarop het Recommended Extensions-programma gelanceerd. Het gaat hier om door Mozilla gecontroleerde extensies. Alleen bij extensies in dit programma vindt nog een handmatige check plaats. Het programma telt inmiddels 98 extensies, die allemaal het label "Recommended" hebben.

Bij alle andere extensies laat Mozilla een waarschuwing zien dat de extensie geen controle van het Recommended Extensions-programma heeft ondergaan en gebruikers er zeker van moeten zijn dat ze de extensie vertrouwen voordat ze die installeren. Ontwikkelaars van deze extensies lieten onlangs weten dat ze zich zorgen maken dat de waarschuwing Firefox-gebruikers afschrikt om hun extensie te installeren.

Mozilla werd dan ook gevraagd of het mogelijk is om weer een handmatige controle van extensies uit te voeren, waarbij sommige ontwikkelaars aangaven hiervoor te willen betalen. Om deze ontwikkelaars tegemoet te komen is Mozilla een betaald controleproces gestart. Ontwikkelaars kunnen uit twee betaalde opties kiezen. Bij de eerste optie zal de goedgekeurde extensie het label "Verified" krijgen. Vervolgens is het mogelijk om tegen een extra bedrag deze Verified extensies op de homepage van addons.mozilla.org te plaatsen.

Naast de Verified en Recommend Firefox-extensies biedt Mozilla ook eigen extensies aan. Daarvoor is nu ook een nieuwe badge ontwikkeld met de naam "By Firefox". Gebruikers kunnen op addons.mozilla.org specifiek op de verschillende badges zoeken. Zo zijn er op het moment van schrijven vier extensies van Mozilla zelf en negen extensies met het label Verified. Het totaal aantal gecontroleerde Firefox-extensies komt daarmee uit op 111.