Google-zoekopdracht leidde politie VS naar verdachte van autobrand

Afgelopen juni werd een auto voor de woning van een getuige in een zaak tegen zanger R. Kelly in brand gestoken. Verschillende zoekopdrachten die voor de brandstichting bij Google waren gedaan leidde de Amerikaanse politie naar een verdachte. Dat blijkt uit de openbaar gemaakte aanvraag voor een zoekbevel van een agent die het incident onderzocht (pdf).

Nadat de brand had plaatsgevonden vroeg en kreeg de betreffende speciaal agent van Homeland Security Investigations, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, een gerechtelijk zoekbevel voor Google. De agente wilde de ip-adressen van iedereen die rond het moment van de brand op het adres van de getuige had gezocht. Deze getuige had R. Kelly eerder beschuldigd van misbruik.

Onder de personen die naar het adres hadden gezocht werd een persoon aangetroffen die van twee ip-adressen gebruik had gemaakt. Deze ip-adressen waren gekoppeld aan het telefoonnummer van een man die familie is van de publicist van R. Kelly. Vervolgens vroeg en kreeg de agent een gerechtelijk zoekbevel om bij verschillende telecomproviders de data op te vragen van zendmasten in de buurt van de woning waar de auto in brand was gestoken.

Daaruit bleek dat het betreffende telefoonnummer rond het moment van de brand verbinding met de zendmasten rond de woning had gemaakt. Een aantal weken later kreeg de agent een nieuw zoekbevel, dit keer voor Verizon Wireless. De telecomprovider moest locatiegegevens van de telefoon die bij het telefoonnummer hoorde doorgeven. Deze gegevens lieten zien dat de telefoon een dag voor de brandstichting van de Amerikaanse staat Georgia, waar de verdachte woont, naar een stad in Florida was gegaan waar de getuige woonde.

De aanvraag van de speciaal agent die openbaar is geworden betreft een zoekbevel voor T-Mobile. Ook bij deze provider wilde de agent gegevens over de telefoon van de verdachte opvragen. In augustus werden in deze zaak drie verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van het intimideren en omkopen van verschillende personen die R. Kelly van misbruik hebben beschuldigd.