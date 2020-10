Global Privacy Control verzoekt sites om AVG-rechten gebruikers te respecteren

Verschillende organisaties, waaronder Mozilla, de EFF en DuckDuckGo, zijn een nieuw initiatief gestart waardoor gebruikers aan websites kunnen laten weten dat hun AVG-rechten gerespecteerd moeten worden worden. Global Privacy Control (GPC) is een experimenteel nieuw protocol waarmee gebruikers via de browser een opt-outverzoek naar websites kunnen sturen dat ze niet willen worden gevolgd.

GPC lijkt daarmee op Do Not Track (DNT), waarmee gebruikers ook kunnen aangeven dat ze op geen enkele wijze getrackt willen worden. Het is echter aan websites om hier gehoor te geven en DNT wordt door veel websites gewoon genegeerd. Door privacywetgeving zoals de AVG hebben internetgebruikers nu het recht om zich voor bepaalde vormen van tracking af te melden. GPC moet deze opt-outverzoeken versturen.

Het gaat hier echter om een geheel nieuw voorstel voor een standaard en veel websites ondersteunen het dan ook nog niet. De initiatiefnemers hopen dat GPC uiteindelijk een bindend juridisch verzoek zal zijn voor alle bedrijven in landen met een toepasbare privacywetgeving. GPC wordt onder andere door browserextensie Privacy Badger, Brave-browser en de extensie en browser van DuckDuckGo ondersteund.