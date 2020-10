Politie ontvangt dagelijks honderd aangiftes van WhatsAppfraude

De politie ontvangt sinds april elke dag zo'n honderd aangiftes van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden. Voor de coronacrisis ging het nog om honderdtwintig tot honderdvijftig aangiftes per week. Dat laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

"Hulpvraagfraude is een sluwe en nare vorm van oplichting, waarvan vaak kwetsbare mensen slachtoffer worden. De coronacrisis maakt mensen soms extra kwetsbaar. Ze staan dikwijls minder in fysiek contact met hun naasten en communiceren meer op digitale wijze met elkaar", stelt de minister, die toevoegt dat naast het lijden van financiële en emotionele schade WhatsAppfraude behulpzaamheid en vertrouwen in elkaar ondermijnt.

Volgens Grapperhaus is de toename van het aantal aangiftes waarschijnlijk deels veroorzaakt doordat het nu makkelijker is aangifte te doen en deels door een feitelijke toename. Sinds april kan er online aangifte van WhatsAppfraude worden gedaan. Daarnaast zijn senioren tijdens de coronacrisis meer online actief geworden, onder andere om contact te houden met familie en bekenden, aldus de minister.

Uit de aangiftes die de politie ontvangt wordt vaak niet direct duidelijk hoe daders aan gegevens van slachtoffers zijn gekomen. In sommige gevallen is duidelijk dat de gegevens afkomstig zijn van bijvoorbeeld een datingsite of een online verkoopplatform. In juni meldde RTL Nieuws dat medewerkers van callcenters gegevens van vijftigplussers doorverkochten voor WhatsAppfraude. Daarover stelt Grapperhaus dat de politie in opsporingsonderzoeken incidenteel gestuit is op de handel in dergelijke gegevens. Callcenters hebben echter nog geen aangifte hiervan gedaan.

Aanpak

De politie is gestart met een landelijke aanpak van WhatsAppfraude, waarbij aangiftes landelijk worden gebundeld. Zo moet de politie snel zicht krijgen op zaken die kansrijk zijn en verbanden tussen zaken kunnen leggen. Bij de aanpak wordt nadrukkelijk gekeken naar katvangers en criminele samenwerkingsverbanden, besluit de minister.